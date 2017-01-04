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Iraklı 2 çocuğa çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da kamyonetiyle iki Iraklı çocuğa çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü 24 yaşındaki Mustafa Dolyel, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza dün akşam, İlkadım...

Iraklı 2 çocuğa çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da kamyonetiyle iki Iraklı çocuğa çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü 24 yaşındaki Mustafa Dolyel, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaza dün akşam, İlkadım İlçesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi olan 12 yaşındaki Hashım Naıemi ile akrabası 11 yaşındaki Muhammed Başer Kannah, yolu karşıdan karşıya geçmek için anayola çıktı. Yola çıkan çocuklara Mustafa Dolyel'in kullandığı 55 ARP 12 plakalı kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı. Polise ifade veren şüpheli Dolyel, "Beni bir araç solladı ve sollayan aracın arkasından aniden önüme çıktılar" dedi.
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Dolyel, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından 'Taksirle iki kişinin ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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