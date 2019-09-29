Iraklı 17 yaşındaki gelinin ölümünde eşi ve kayınvalidesi ile 2 yakını tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI’nda, evinde ölü bulunan 17 yaşındaki Iraklı Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eşi ve kayınvalidesinin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.



Önceki gün, Adapazarı Yahyalar Mahallesi'nde oturan Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi, iddiaya göre yakınları tarafından evde ölü bulundu. Olayın polise bildirilmesi üzerine Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi’nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi’nin boynunda izler görüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayet şüphesi üzerine 6 ay önce evlenen Al Obaidi’nin eşi, kayınvalid