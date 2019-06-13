Irak'tan Ankara'ya gelen TIR'da 35 kilo eroin ele geçirildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, ()- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Toma' ile yapılan aramada 35 kilo eroin ele geçirildi. Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen TIR'ın sürücüsü ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Abdülkadir K. yönetimindeki 47 PU 995 plakalı TIR'ı, Gölbaşı girişinde durdurdu. Ekipler, güvenli bölgeye çekilen TIR'da, narkotik köpeği 'Toma' ile arama yaptı. Aramada, sürücü kabini altına gizlenmiş 52, TIR'ın farklı bölümlerine gizlenmiş 4 olmak üzere toplam 56 paket halinde 35 kilogram eroin ele geçirildi.

IRAK'TAN ANKARA'YA GELMİŞ

Operasyonda, TIR sürücüsü Abdülkadir K. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Servet İ. gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan araştırmada, uyuşturucu yüklü TIR'ın, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye giriş yaptığı saptandı. Uyuşturucunun Ankara'da piyasaya sürülmesinin planlandığı belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor.

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