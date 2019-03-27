Irak'taki kamplardan kaçan PKK'lı 4 terörist teslim oldu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () - IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan, kimlikleri açıklanmayan 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere, Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () - IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.