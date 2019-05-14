Irak sınırındaki askeri üsse taciz ateşi: 1 asker şehit

HAKKARİ, () - HAKKARİ'nin Derecik ilçesi Irak sınırına yakın bölgedeki askeri üsse PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açılması sonucu 1 asker şehit oldu.
Hakkari ve çevresindeki operasyonlar sürdürülürken, bugün sabah saatlerinde, Derecik ilçesi Irak sınırına yakın bölgedeki askeri üsse, PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ateşte, 1 asker şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
HAKKARİ, () - HAKKARİ'nin Derecik ilçesi Irak sınırına yakın bölgedeki askeri üsse PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açılması sonucu 1 asker şehit oldu.