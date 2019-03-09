Irak kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

