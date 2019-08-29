Irak kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtı ile terör hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu" denildi.