Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtında, PKK bölücü terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla, PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.



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