Irak kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 8 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi."
FOTOĞRAFLI
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi."
FOTOĞRAFLI