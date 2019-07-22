Irak kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 8 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi."

FOTOĞRAFLI