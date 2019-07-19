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Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından...

Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi."
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