Irak kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2'si kadın 4 PKK'lı bölücü teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2'si kadın 4 PKK'lı bölücü terörist, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.





