Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, () - IRAK kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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