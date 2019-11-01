Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde, 3 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.



