Irak'ın Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

HAKKARİ,() - HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi güneyinde bulunan Kuzey Irak Zap bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "30.07.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi güneyi Kuzey Irak Zap bölgesine icra edilen hava harekatı neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
HAKKARİ,() - HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi güneyinde bulunan Kuzey Irak Zap bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.