Irak'ın kuzeyinde terör örgütü hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekâtında, bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.