Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

IRAK'ın kuzeyinde Hakurk, Avaşin ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Harekatlarda, PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiği belirtildi.