Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK hedeflerinin imha edildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi' denildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK hedeflerinin imha edildiği açıklandı.