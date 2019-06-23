Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat- Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat- Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.