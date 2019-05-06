Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında, PKK terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.