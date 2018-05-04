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Irak'ın kuzeyinde, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçti

GAZİANTEP, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Terör örgütleriyle mücadelesini sınır ötesinde de sürdüren...

Irak'ın kuzeyinde, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçti

GAZİANTEP, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Terör örgütleriyle mücadelesini sınır ötesinde de sürdüren TSK birlikleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde operasyonlarını sürdürüyor. Mehmetçik, son olarak Dayla Dağı üs bölgesi kuzeyindeki alanda arama- tarama çalışması yaptı. Askerlerin yürüttüğü çalışmalar sırasında bölgede teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Malzemelere el koyan askerlerin bölgede arama- tarama faaliyeti devam ediyor.

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