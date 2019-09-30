Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.