ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyine 03 Aralık 2018’de keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere karşı düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyine...
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:26
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