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Irak, DEAŞ'lı teröristi Türkiye'ye teslim etti
TERÖR örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan terörist T.A., Iraklı güvenlik güçlerince Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na getirilip, Türk yetkililere teslim edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca...
GÜVENLİK 09.09.2019, 10:20
TERÖR örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan terörist T.A., Iraklı güvenlik güçlerince Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na getirilip, Türk yetkililere teslim edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'terör örgütü DEAŞ üyeliği'nden arama kaydı bulunan terörist T.A., Iraklı güvenlik güçlerince 4 Eylül Çarşamba günü Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'na getirilerek, Türk güvenlik güçlerine teslim edildi. Hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirilen terörist T.A.'nın, 2015 yılında DEAŞ'a katılmak üzere, Suriye ve Irak'a gittiği tespit edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan terörist T.A., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'terör örgütü DEAŞ üyeliği'nden arama kaydı bulunan terörist T.A., Iraklı güvenlik güçlerince 4 Eylül Çarşamba günü Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'na getirilerek, Türk güvenlik güçlerine teslim edildi. Hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirilen terörist T.A.'nın, 2015 yılında DEAŞ'a katılmak üzere, Suriye ve Irak'a gittiği tespit edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan terörist T.A., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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