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İpsala’da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE’nin İpsala İlçesi’nde kontrolden çıkıp devrilen kamyonetin sürücüsü Süleyman Akduğan yaralandı, yanındaki Zafer Karaman öldü. Kaza, İpsala- Sultanköy karayolu üzerinde meydana geldi. İpsala’dan...

İpsala’da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
EDİRNE’nin İpsala İlçesi’nde kontrolden çıkıp devrilen kamyonetin sürücüsü Süleyman Akduğan yaralandı, yanındaki Zafer Karaman öldü.
Kaza, İpsala- Sultanköy karayolu üzerinde meydana geldi. İpsala’dan Sultanköy yönüne giden 34 JV 0376 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada aracın altında kalan Zafer Karaman olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Süleyman Akduğan ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Karaman'ın cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol kamyonetin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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