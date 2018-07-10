İpsala'da yakalanan FETÖ sanığı iş adamının yargılanmasına başlandı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması için iş yerine gelen polis memuruna otomobiliyle çarpıp kaçtıktan 20 gün sonra, Yunanistan'a kaçarken İpsala'da yakalanan iş adamı İsmail Çelik, ilk kez hakim karşısına çıktı. Çelik, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi. Duruşma savcısı etkin pişmanlık uygulanamayacağını belirtirken, mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen 2 Mart'ta merkez Melikgazi ilçesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Kayseri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan iş adamı İsmail Çelik, kendisini gözaltına almak için gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerini görünce kaçmak için otomobiline bindi. FETÖ şüphelisi Çelik, otomobilini üzerlerine sürdüğü polis memur S.T.'ye çarpıp kaçtı. 50 metre kadar sürüklenen polis memuru yaralandı. Olay yerinden kaçan İsmail Çelik, 22 Mart'ta Edirne'nin Keşan ilçesi Meriç Nehri yakınlarında, Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alındı. Çelik'in üzerinden 'Arif A.N.' adına düzenlenmiş sahte kimlik ve bir miktar para çıktı. Kayseri'ye getirilen İsmail Çelik, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık İsmail Çelik ve avukatı hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve örgüt içinde 'Sadık' kod adını kullandığı iddialarını reddeden Çelik, beraatini istedi.

'BENİ KULLANDILAR'

Örgüt içinde saf duygularla yer aldığını öne süren İsmail Çelik, "Bildiğim, gördüğüm her şeyi anlatmak istiyorum. İlahiyat mezunu olduğum için beni kullandılar. Tanık olan avukat M.A., hobi bahçesinde komşumuzdu. Oturmaya davet etti. Oturmalara katıldım. İlahiyat mezunu olduğum için oturmalarda, dini konularda çok konuştum. Hoca yaftasını da bu şekilde yedim. Yanlış insanlarla, yanlış yerde olduğum için pişmanım. Keşke hatır uğruna oturmalara katılmasaydım" ifadelerini kullandı.

'EDİRNE'DEN GERİ GELECEKTİM'

Örgüte yardım yapmadığını da iddia eden Çelik, "Hayatım boyunca ne bu örgüte 1 kuruş yardım yaptım ne de yardım istedim. Hatta zaman zaman ağabeyimle de tartışırdım. 2 Mart 2018 tarihi benim için hayatımın en büyük kâbusunu yaşadığım tarih oldu. Polis memuru olduğunu sonradan öğrendiğim biri üstüme geldi. Ona çarptım. Talihsiz bir olay ve kaza yaşadım. Psikolojim bozuldu. Teslim olamadım. İstanbul'a gittim. Kaçmadım. Edirne'den geri gelecektim. Çarptığım polis memurundan 4 defa Emniyet Müdürlüğü'nde helallik istedim" diye konuştu.

'TANIK M.A., AMERİKA'DA TÜRKİYE AVUKATLAR SORUMLUSUYLA GÖRÜŞTÜ'

Kayseri'de FETÖ'nün avukat yapılanması içinde yer aldığı iddialarını da reddeden sanık İsmail Çelik, "Tanık M.A., Amerika ziyaretimizde 'Türkiye avukatlar sorumlusu' olduğunu söylediği, 'Kemal' ve 'Yıldırım' isimli kişilerle görüştürdü. Gerçek isimlerinin ne olduğunu kendisi biliyordur. Kimseyi gizlemek, saklamak gibi bir derdim yok. Alt grupta dini sohbetlerin dışına çıkılmazdı. Saf, dini duygularla oturmalara katılmış olsam da çok pişmanım. Biz altta Allah, Peygamber derken, üstte ne dolaplar döndüğünü bilemedim" dedi.

SAVCI, ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEMESİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı, İsmail Çelik'in, 'Avukat yapılanması' içinde yer aldığını, 'Sami' kod adlı Ahmet Ç.'ye bağlı olduğunu ve bu görüşmelerini de 'ByLock' üzerinden yaptığını belirterek, sanığın özellikle yakalanma durumundan dolayı etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, ara kararda, tutuklu sanığın mevcut durumunun devamına karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.