Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti
Galatasaray - Beşiktaş: 0 -...
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...

İpsala'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

EDİRNE'nin İpsala İlçesi'nde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişide yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında, Türkiye-Yunanistan arasında İpsala sınır kapısına giden karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda...

İpsala'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
EDİRNE'nin İpsala İlçesi'nde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişide yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında, Türkiye-Yunanistan arasında İpsala sınır kapısına giden karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. İpsala şehir merkezinden, sınır kapısı yönüne giden ve sürücüsü henüz bilinmeyen K 4880 BA Bulgaristan plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı'na geldiği sırada Yenikapruzlu Beldesi'nden İpsala yönüne dönüş yapmak isteyen 22 FU 212 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 22 FU 212 plakalı araçta bulunan 61 yaşındaki Ahmet Baytak olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçtaki 54 yaşındaki Mümin Ömerağı ve 58 yaşındaki Nezir Baş ile K 4880 BA plakalı otomobilde bulunan Bulgar vatandaşları 24 yaşındaki Nebibe Murad, 29 yaşındaki Murad Murad ile 41 yaşındaki Myumyun Hasan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Nezir Baş ve Mümin Ömerağı'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Kazada hayatını kaybeden Ahmet Baytak'ın cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İpsala Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.