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İpe takılıp başı kopan motosikletli toprağa verildi

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, bisiklet yolundaki ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe takılınca başı koparak can veren motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Deniz Özkesiciler, gözyaşları arasında...

İpe takılıp başı kopan motosikletli toprağa verildi

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, bisiklet yolundaki ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe takılınca başı koparak can veren motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Deniz Özkesiciler, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Meydan Mahallesi’nde bulunan Fırat Nehri kıyısındaki bisiklet yolunda dün motosikletiyle gezintiye çıkan Deniz Özkesiciler, bir ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe takılarak düştü. Korkunç kazada motosikleti kasksız kullanan Özkesiciler’in başı, gövdesinden ayrılarak olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Çocuklar tarafından bağlandığı ileri sürülen iple hayatını kaybeden Özkesiciler’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Özkesiciler, Ulu Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene; ölen gencin babası Ömer, annesi Saniye, Ak Parti Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile yakınları katıldı. Özekiciler, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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