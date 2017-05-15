İntikam için vurulan genç 21 gün sonra öldü

KAYSERİ’de 31 yaşındaki Tarık Memiş'in, ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu için 24 Nisan'da tüfekle vurduğu 31 yaşındaki Adem Gümüşoluk, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.Olay, 24 Nisan'da merkez Melikgazi İlçesi Karacaoğlu Mahallesi, Metin Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. 2 Ocak'ta Eskişehirbağları semtinde meydana gelen olayda, kamyonet içinde öldürülen Murat Memiş'in kardeşi 31 yaşındaki Tarık Memiş, ağabeyinin ölümüne neden olduğunu iddia ettiği 31 yaşındaki Adem Gümüşoluk'u 24 Nisan'da sokakta vurarak ağır yaraladı. Adem Gümüşoluk, 21 günden bu yana tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İfadesinde ağabeyinin intikamını almak istediğini belirten Tarık Memiş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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