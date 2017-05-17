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İntikam cinayetinin şüphelisi yakalandı

Gökhan CEYLAN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta dün akşam 26 yaşındaki Engin Soylu'yu tabancayla öldüren şüpheli 22 yaşındaki Erhan A. polis tarafından yakalandı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 46'ncı Sokak'ta...

İntikam cinayetinin şüphelisi yakalandı

Gökhan CEYLAN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta dün akşam 26 yaşındaki Engin Soylu'yu tabancayla öldüren şüpheli 22 yaşındaki Erhan A. polis tarafından yakalandı.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 46'ncı Sokak'ta meydana geldi. Engin Soylu, sokak üzerindeki boş bir arsada, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Soylu, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Soylu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Soylu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaydan sonra bir otomobille kaçtığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüpheli Erhan A.'yı, Pirkinik Mahallesi çevresinde yakaladı.
İNTİKAM MESAJI
Cinayet şüphelisi Erhan A.'nın babası Oktay A.'nın, geçen şubat ayında bir kavga sırasında Ümit Ağdere'nin açtığı ateşle yaralandığı, yaklaşık 2 ay hastanede tedavi gördükten sonra öldüğü belirlendi. Olay sırasında Ümit Ağdere'nin yanında Engin Soylu'nun da bulunduğu ve şüpheli  Erhan A.'nın babasının intikamı almak için Soylu'yu öldürdüğü belirtildi.
Şüpheli Erhan A.'nın dün akşam olayın ardından sosyal medya hesabından 'Babamın kanını aldım, sen rahat uyu babam. Sıra size de gelecek. İntikam yaşlanmaz' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

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