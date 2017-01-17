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İntihardan vazgeçirildi, arandığı suçtan gözaltına alındı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde intihar etmek için çıktığı çatıdan polis tarafından ikna edilerek indirilen 27 yaşındaki Rıdvan Çakır, başka bir suçtan arandığı ortaya çıkınca...

İntihardan vazgeçirildi, arandığı suçtan gözaltına alındı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde intihar etmek için çıktığı çatıdan polis tarafından ikna edilerek indirilen 27 yaşındaki Rıdvan Çakır, başka bir suçtan arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı.
İnegöl'de akşam saatlerinde Park Caddesi'ndeki 4 katlı bir işyerinin çatısına çıkan Rıdvan Çakır, ağlayarak iş bulamadığını, bu nedenle intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri önlem alırken, polis uzun uğraşlar sonucu Rıdvan Çakır'ı ikna ederek çatıdan indirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çakır'ın 'görevi kötüye kullanmak suçundan arandığı belirlendi. Rıdvan Çakır'ın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

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