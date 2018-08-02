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İntihara kalkışan kadını, emniyet müdürünün eşi ikna etti

ÇANKIRI'da köprü korkuluklarına çıkarak intihara kalkışan H.A.'yı, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy ve koruma polis memuru Aydın Aydemir uzun uğraşlar sonucu ikna etti. Olay, bugün sabah saatlerinde Çankırı- Kastamonu...

İntihara kalkışan kadını, emniyet müdürünün eşi ikna etti
ÇANKIRI'da köprü korkuluklarına çıkarak intihara kalkışan H.A.'yı, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy ve koruma polis memuru Aydın Aydemir uzun uğraşlar sonucu ikna etti.
Olay, bugün sabah saatlerinde Çankırı- Kastamonu karayolu Aşiyan Köprüsü'nde meydana geldi. Köprü korkuluklarına çıkarak intihara kalkışan H.A.'yı fark eden vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İntihar girişimi nedeniyle Kastamonu-Çankırı karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekipleri, kadının köprüden atlama ihtimaline karşın Tatlıçay içinde hava yastığı açtı. 
Bu sırada bölgeden geçen İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy, koruma polis memuru Aydın Aydemir ile birlikte aracından inerek olay yerine gitti, H.A. ile konuşarak köprüden inmesini istedi. Aksoy'un yoğun çabası sonrası H.A., kararından vazgeçip korkuluklardan indi. Sağlık kontrolünün ardından da polis merkezine götürüldü. 
İntihar girişimi olay yerindeki birçok vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

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