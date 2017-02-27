İntihara kalkışan genç kızı CHP'li vekil ikna etmeye çalıştı

BİLECİK'te erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra intihar amacıyla inşaatın 2'nci katına çıkan 20 yaşındaki A.D.'yi CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ikna etmeye çalışırken bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler müdahale ederek yakaladı. Genç kız, milletvekili Tüzün ve polisler tarafından indirildi.Olay akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi'ndeki inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İnşaatın 3'üncü katında A.D. adlı genç kızı gören vatandaşlar 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri inşaatın önüne vatandaşların yardımıyla branda açtı, polisler de inşaatın 2'nci katına çıkarak genç kızı ikna çabalarına başladı. Polisler, genç kızın erkek arkadaşı B.O.'yu da olay yerine getirdi. B.O.'nun çabaları da sonuçsuz kaldı.Bu sırada olay yerinden tesadüfen geçen CHP Milletvekili Yaşar Tüzün de genç kızı intiharından vazgeçirmek için inşaatın 2'nci katındaki polislerin yanına gitti. Milletvekili Tüzün genç kızı ikna etmeye çalışırken polisler bir anlık dalgınlığından yararlandıkları A.D.'yi kolundan yakaladı. Milletvekili Yaşar Tüzün ve polisler tarafından inşaattan indirilen genç kız "Kalbim yanıyor. Artık dayanamıyorum" diye bağırdı. Ambulansa alınarak Devlet Hastanesi'ne götürülen A.D.'nin erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra intihar amacıyla inşaata çıktığı belirtildi.

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