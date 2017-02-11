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İntihara kalkışan emekli astsubayı, polis kolundan vurup kurtardı

Bülent TATOĞULLARI- Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da bileklerini keserek kendini zarar veren, beylik tabancasını başına dayayarak intihar edeceğini söyleyen emekli jandarma astsubay Atilla Arif Dündar, polis tarafından sol kolundan vurularak...

İntihara kalkışan emekli astsubayı, polis kolundan vurup kurtardı

Bülent TATOĞULLARI- Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da bileklerini keserek kendini zarar veren, beylik tabancasını başına dayayarak intihar edeceğini söyleyen emekli jandarma astsubay Atilla Arif Dündar, polis tarafından sol kolundan vurularak etkisiz hale getirildi. Dündar, hastanede tedaviye alındı.
Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi Teomanpaşa Caddesi'ndeki olay, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 7 katlı Kaya Apartmanı'nın 6'ncı katındaki dairede yalnız oturan emekli jandarma astsubay Atilla Arif Dündar, boş zamanlarında taksisinde çalıştığı bir arkadaşını arayarak helallik isteyip telefonu kapattı. Dündar'ın kendisine zarar vereceğinden şüphelenen arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çağrı üzerine verilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ, KAPIYI KAPATTI
Polis ekipleri, Atilla Arif Dündar'ın oturduğu dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan Dündar, intihar edeceğini söyleyerek kapıyı tekrar kapattı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Sinan Demir ve diğer ekipler, Dündar'ı kapıyı açmasını ve girişiminden vazgeçmesini istedi.
Kollarını keserek kendisine zarar veren Atilla Arif Dündar, polisin uzun uğraşlarına rağmen kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerindeki özel harekat polisleri, koç başıyla kapıyı kırarak daireye girdi. Polis, balkonda beylik tabancasını başına dayayan Dündar'ı sol koluna ateş ederek etkisiz hale getirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Dündar, tedaviye alındı.
Psikolojik sorunları olan Atilla Arif Dündar'ın bir süredir bunalımda olduğu, bundan dolayı yaşamına son vermek istediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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