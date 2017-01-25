Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

İntihara kalkışan 18 yaşındaki kız hastanede öldü

Barış İLYASOĞLU/KASTAMONU, ()  - KASTAMONU'nun Doğanyurt İlçesi'nde nişanlısı ile ayrıldıkları için bunalıma girip tabancayla kendini vuran 18 yaşındaki Havva Y., hastanede öldü. İlçeye bağlı Küçüktepe Köyü'nde oturan...

İntihara kalkışan 18 yaşındaki kız hastanede öldü

Barış İLYASOĞLU/KASTAMONU, ()  - KASTAMONU'nun Doğanyurt İlçesi'nde nişanlısı ile ayrıldıkları için bunalıma girip tabancayla kendini vuran 18 yaşındaki Havva Y., hastanede öldü.
İlçeye bağlı Küçüktepe Köyü'nde oturan Havva Y., önceki gün annesi ve kardeşi evdeyken odasına geçip babasına ait tabancayı başına dayayarak ateşledi. Ağır yaralanan Havva Y., çağrılan ambulansla önce İnebolu Devlet Hastanesi, ardından da Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Havva Y., bugün yaşamını yitirdi. 
Havva Y.'nin, olaydan 2 gün önce 6 aylık nişanlısı ile ayrıldıkları için bunalıma girerek intihara kalkıştığı ileri sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55