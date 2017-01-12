İntihar notu yazıp, ortadan kayboldu

İZMİR'in Bergama ilçesinde bir süredir psikolojik sorunları bulunan 57 yaşındaki Hüseyin Tuncer intihar edeceğini bilirten bir not yazıp, ortadan kayboldu. Karahıdırlı Çayı kenarında jandarmanın yaptığı aramada Tuncer'nin montu bulunurken, kendisine rastlanmadı.Bergama'nın kırsal Zeytindağ Mahallesi yaşayan Hüseyin Tuncer, bir süre önce 7 yıllık eşinden boşandı. Ayrılığın ardından bunalımda olduğu ileri sürülen Tuncer, bugün "Karahıdırlı Çayı'na atlayıp, intihar edeceğim" yazılı bir not bırakıp, öğlen saatlerinde ortadan kayboldu. Hüseyin Tuncer'in bıraktığı notu gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve mahallelinin Karahıdır Çayı kenarında yaptıkları aramada Tuncer'in montu bulundu, ancak kendisine rastlanmadı. Eriyen karlar nedeniyle debisi yükselen Bakırçay Nehri'yle birleşen Karahıdırlı Çayı'ndaki arama, kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.