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İntihar için saat kulesine çıkan kişiye çevredekiler 'atla' diye seslendi

ANTALYA'da intihar için tarihi saat kulesine çıkan Fevzi G. (59) polis tarafından ikna edildi. Çevredekilerden bazılarının 'Atla' diye bağırması tepki çekti.

İntihar için saat kulesine çıkan kişiye çevredekiler 'atla' diye seslendi
ANTALYA'da intihar için tarihi saat kulesine çıkan Fevzi G. (59) polis tarafından ikna edildi. Çevredekilerden bazılarının 'Atla' diye bağırması tepki çekti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'nin Kale Kapısı mevkiinde bulunan tarihi saat kulesinde meydana geldi. Kale Kapısı'na gelen Fevzi G., merdivenden çıkarak 15 metrelik saat kulesinin üzerine çıktı ve intihar edeceğini söyledi. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ikna çalışması sırasında Fevzi G.'ye sesini duyuramayınca bir polis memuru saat kulesine tırmandı. Burada ikna çalışmalarını sürdüren polis memuru bir süre sonra Fevzi G.'yi ikna etti.

'ATLA' DİYE BAĞIRDILAR

Çevrede olayı izleyen kalabalık içerisinden bazı kişiler cep telefonlarından görüntü çekerken, bazıları ise Fevzi G.'ye 'atla' diye bağırdı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Fevzi G.'yi kuleden indirdi. Gözyaşı döken ve alkollü olduğunu söyleyen Fevzi G., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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