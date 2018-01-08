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İntihar girişimini gören telefona sarıldı

TRABZON'da, 7 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkan M.C., intihara kalkıştı. Çevrede toplanan kalabalık, cep telefonları ile olayı görüntüleyip canlı yayın yaptı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.C., polis tarafından çatının...

İntihar girişimini gören telefona sarıldı
TRABZON'da, 7 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkan M.C., intihara kalkıştı. Çevrede toplanan kalabalık, cep telefonları ile olayı görüntüleyip canlı yayın yaptı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.C., polis tarafından çatının kenarından çekilerek kurtarıldı.
Gazipaşa Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında bir iş merkezinin çatısına çıkan bir kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleriyle gelen gelen polis, caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de adının M.C. olduğu öğrenilen kişinin atlama ihtimaline karşı yola şişme yatak açtı. Polis M.C.'yi ikna etmeye çalışırken, çevrede toplanan yüzlerce kişi cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı. Bazı kişiler de sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Polis giderek artan kalabalığı dağılmaları yönünde uyardı, ancak sonuç alınamadı. Ekipler bu kez yanlarına giderek binanın önünde toplananları uzaklaştırdı.
Polis, uzun süre ikna etmeye çalıştığı M.C.'yi, çatının kenarında sırt üstü uzandığı sırada çekerek kurtardı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.C. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kurtarma çalışması başarıyla sonuçlanırken, kalabalık da dağıldı.

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