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İntihar girişiminden 5,5 saat sonra vazgeçti

ADANA'da eczacı nişanlısı tarafından terk edildiğini ileri süren makine mühendisi Eda A. (32), elinde cam parçası ve kimyasal madde karışımlı suyla Seyhan Baraj Gölü'ne girerek, intihar girişiminde bulundu. Kahramanmaraş'taki eski nişanlısının...

İntihar girişiminden 5,5 saat sonra vazgeçti
ADANA'da eczacı nişanlısı tarafından terk edildiğini ileri süren makine mühendisi Eda A. (32), elinde cam parçası ve kimyasal madde karışımlı suyla Seyhan Baraj Gölü'ne girerek, intihar girişiminde bulundu. Kahramanmaraş'taki eski nişanlısının yanına gelmesini isteyen Eda A., polisin 5,5 saatlik çabası sonucu intihar girişiminden vazgeçti.
Olay, Çukurova ilçesindeki Karslılar Mahallesi'nin Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Elinde cam parçası ve içinde kimyasal karışımlı suyla göle giren Eda A.'yı görenler durumu polise ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen müzakereci polisler, genç kadını gölden çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Sualtı polisi de botla gölde önlem aldı. Bu sırada Eda A.'nın annesi Suna A. da olay yerine gelerek kızının sudan çıkması için çağrıda bulundu.
Eda A., 4 ay önce nişanlandığı eczacı sevgilisi tarafından 1,5 ay önce terk edildiğini ve o gelmeden gölden çıkmayacağını söyledi. Eda A. bu sırada elindeki cam parçasını zaman zaman boynuna dayayıp kendisine zarar vermekle tehdit etti. Elindeki su şişesine kimyasal madde döken Eda A., yanına kimsenin yaklaşmamasını istedi. Polis ekipleri Kahramanmaraş'ta olduğu öğrenilen sevgilisine telefonla ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaklaşık 5,5 saat süren ikna çalışmasının ardından Eda A. sudan çıktı ve ambulansla hastaneye götürüldü.

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