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İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti
ADIYAMAN'da, 5 katlı binanın terasına çıkan A.K. (21) intihara kalkıştı. A.K., polis ekiplerince ikna edilip, indirildi. Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.K., caddedeki...
GÜVENLİK 16.12.2019, 21:43
ADIYAMAN'da, 5 katlı binanın terasına çıkan A.K. (21) intihara kalkıştı. A.K., polis ekiplerince ikna edilip, indirildi.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.K., caddedeki 5 katlı binanın terasına çıkıp intihara kalkıştı. A.K.'yi görenler durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Terasa çıkan polisler ise yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından A.K.'yi inmeye ikna etti. Polis eşliğindeki ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen A.K. yapılan kontrollerin ardından emniyete götürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.K., caddedeki 5 katlı binanın terasına çıkıp intihara kalkıştı. A.K.'yi görenler durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Terasa çıkan polisler ise yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından A.K.'yi inmeye ikna etti. Polis eşliğindeki ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen A.K. yapılan kontrollerin ardından emniyete götürüldü.
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