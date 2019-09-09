İntihar etmek için üst geçide çıkan kadını polis indirdi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, üst geçit korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan N.E. (36), polisler tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak, yakalanıp, indirildi.

Saat 12.45 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu'nun Nazilli Otogarı yakınındaki üst geçide gelen N.E. çevredekilerin şaşkın bakışları arasında korkuluklara tırmandı. Çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, "Yaşamdan bıktım, ölmek istiyorum" diye bağıran E.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, N.E., yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

Bursa'dan Nazilli'ye geldiği öğrenilen ve psikoloijik sorunları bulunduğu ileri sürülen E., sinir krizi geçirip, ağlamaya başladı. Polis ekipleri genç kadını, sorunlarını gidermek için yardımcı olacaklarını söyleyerek, ikna etmeye çalıştı. N.E. ise korkuluklardan inmemek de direndi.

Polis kadını, bir anlık dalgınlığından faydalanıp, yakalayarak korkuluklardan indirdi.

N.E., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, soruşturma başlattı.



