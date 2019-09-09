Son Dakika
İntihar etmek için üst geçide çıkan kadını polis indirdi
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, üst geçit korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan N.E. (36), polisler tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak, yakalanıp, indirildi. Saat 12.45 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu'nun...
GÜVENLİK 09.09.2019, 17:07
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, üst geçit korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan N.E. (36), polisler tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak, yakalanıp, indirildi.
Saat 12.45 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu'nun Nazilli Otogarı yakınındaki üst geçide gelen N.E. çevredekilerin şaşkın bakışları arasında korkuluklara tırmandı. Çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, "Yaşamdan bıktım, ölmek istiyorum" diye bağıran E.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, N.E., yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.
Bursa'dan Nazilli'ye geldiği öğrenilen ve psikoloijik sorunları bulunduğu ileri sürülen E., sinir krizi geçirip, ağlamaya başladı. Polis ekipleri genç kadını, sorunlarını gidermek için yardımcı olacaklarını söyleyerek, ikna etmeye çalıştı. N.E. ise korkuluklardan inmemek de direndi.
Polis kadını, bir anlık dalgınlığından faydalanıp, yakalayarak korkuluklardan indirdi.
N.E., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, soruşturma başlattı.
Saat 12.45 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu'nun Nazilli Otogarı yakınındaki üst geçide gelen N.E. çevredekilerin şaşkın bakışları arasında korkuluklara tırmandı. Çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, "Yaşamdan bıktım, ölmek istiyorum" diye bağıran E.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, N.E., yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.
Bursa'dan Nazilli'ye geldiği öğrenilen ve psikoloijik sorunları bulunduğu ileri sürülen E., sinir krizi geçirip, ağlamaya başladı. Polis ekipleri genç kadını, sorunlarını gidermek için yardımcı olacaklarını söyleyerek, ikna etmeye çalıştı. N.E. ise korkuluklardan inmemek de direndi.
Polis kadını, bir anlık dalgınlığından faydalanıp, yakalayarak korkuluklardan indirdi.
N.E., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, soruşturma başlattı.
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0