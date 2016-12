İntihar etmek için çıktığı balkondan 6 saat sonra indirildi

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, intihar etmek için bir apart otelin 4'üncü kat balkonuna çıkan şizofreni hastası 30 yaşındaki Z.K., polislerin 6 saat süren çabası sonucu ikna edilerek kararından vazgeçirildi.



Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu'ndaki bir apart otelde meydana geldi. Otelin dördüncü katında balkona çıkan Z.K., küfürler savurup intihar edeceğini söyledi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, Z.K., itfaiye ekiplerinin hava yastığı açması durumunda kendisini atacağını belirtti. Daha önce de iki kez aynı yöntemle intihar girişiminde bulunan Z.K. ikna edilemeyince olay yerine ağabeyi İ.K. çağırıldı. İkna çalışmaları sırasında Z.K.'nin küfrettiği bazı meraklı vatandaşlar, "Atarsan at kendini, atlasında görelim" diye karşılık verdi.



Ağabey İ.K., adasının kapısını eşyalarla kapatan Z.K.'yı telefonla arayarak aşağı inmesini istedi. İ.K. ve polislerin uzun uğraşları sonunda 6 saat balkonda kalan Z.K., intihardan vazgeçtiğini belirterek odasına girdi. Polislere kapısını açmayan Z.K.'nın otel girişinde bekleyen sivil ekipler tarafından gözaltına alınacağı belirtildi.