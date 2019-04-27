İntihar etmeden önce jandarmayı arayıp ihbarda bulunmuş

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Tire ilçesinde, bir tarlada av tüfeğiyle intihar eden kahvehane işletmecisi Latif Ö.'nün (53), olaydan önce jandarmayı arayarak bulunduğu mevkiyi tarif ettiği, "Burada bir ceset var, gelin bakın" dediği ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde, kırsal Osmancık Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförlükten emekli olan ve bir süredir Osmancık'ta kahvehane işleten 2 çocuk babası Latif Ö., "İşim var" diyerek iş yerinden ayrıldıktan sonra Kocabağlar mevkiine gitti. Son zamanlarda psikolojisinin bozuk olduğu bildirilen Latif Ö., buradaki boş arazide, yanında getirdiği av tüfeğini başına dayayarak tetiği çekti. Akrabalarının iddiasına göre, olaydan önce jandarma ve sağlık ekiplerini arayan Latif Ö.'nun, bulunduğu yeri tarif edip, "Burada bir ceset var, gelip bakın" dediği belirtildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Latif Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini saptadı. Olay yerinde 'Hakkınızı helal edin' yazılı bir de not bulundu.

Cenaze, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsisi tamamlanan Latif Ö.'nün Osmancık Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI