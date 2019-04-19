İntihar eden polis memuru İnegöl’de toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'da tabancasıyla hayatına son veren Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fatih G. (40), İnegöl ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Olay, dün Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'ndeki Trafik Kontrol Merkezi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin alt katında polis memurlarına tahsis edilen odada bekleyen Fatih G.'nin cep telefonuna bir çağrı geldi. Telefon görüşmesinden sonra tabancasını çıkaran Fatih G., başına dayayıp, ateşledi. Meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatih G.'yi Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 1 çocuk babası Fatih G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu Yazı İnfaz Müdürü Cevahir Keskin'in ağabeyi olan polis memuru Fatih G.’nin cenazesi, ikindide Yeni Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, meslektaşları ile ailesi, dost ve yakınları katıldı.



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