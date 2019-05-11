Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi

İntihar eden Esmanur’un ailesi: Aile baskısı yok

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde çatı katında tavana bağladığı iple intihar eden Esmanur S.'nin (13) ailesi iddia edildiği gibi kızlarının baskı nedeniyle intihar etmediğini, bu olayın araştırılmasını istediklerini söyledi.  Olay, Tatvan'a...

İntihar eden Esmanur’un ailesi: Aile baskısı yok
BİTLİS’in Tatvan ilçesinde çatı katında tavana bağladığı iple intihar eden Esmanur S.'nin (13) ailesi iddia edildiği gibi kızlarının baskı nedeniyle intihar etmediğini, bu olayın araştırılmasını istediklerini söyledi. 
Olay, Tatvan'a bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dün meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Esmanur S., evlerinin çatı katına çıkıp, tavana bağladığı iple kendisini astı. Bir süre sonra baktıklarında Esmanur S.'yi odasında bulamayan ailesi, çatı katına çıktı. Burada kızlarını iple tavana asılı bulan aile bireyleri, sağlık ekibine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Esmanur S.'yi indirip, ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Esmanur S., burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Esmanur S.'nin intiharıyla ilgili soruşturma sürerken, aile bireyleri ise olayın araştırılmasın istediklerini söyledi. Amca Behzat S., çok sakin ve okulunda başarılı olan Esmanur’un neden böyle bir şey yaptığını anlamadıklarını belirterek, "Esmanur çevresinde sevilen biriydi. Biz olayı duyunca inanamadık. Okulunda başarılı olan Esmanur, arkadaşları arasında da sevilen bir yapıya sahipti. Aileden kimseyle tartışmaz, gayet uysaldı. Emniyet yetkilileri olayı araştırıyor. Ancak kesinlikle aileden kimseyle tartışma yaşamamıştır" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328