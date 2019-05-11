İntihar eden Esmanur’un ailesi: Aile baskısı yok

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde çatı katında tavana bağladığı iple intihar eden Esmanur S.'nin (13) ailesi iddia edildiği gibi kızlarının baskı nedeniyle intihar etmediğini, bu olayın araştırılmasını istediklerini söyledi.

Olay, Tatvan'a bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dün meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Esmanur S., evlerinin çatı katına çıkıp, tavana bağladığı iple kendisini astı. Bir süre sonra baktıklarında Esmanur S.'yi odasında bulamayan ailesi, çatı katına çıktı. Burada kızlarını iple tavana asılı bulan aile bireyleri, sağlık ekibine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Esmanur S.'yi indirip, ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Esmanur S., burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Esmanur S.'nin intiharıyla ilgili soruşturma sürerken, aile bireyleri ise olayın araştırılmasın istediklerini söyledi. Amca Behzat S., çok sakin ve okulunda başarılı olan Esmanur’un neden böyle bir şey yaptığını anlamadıklarını belirterek, "Esmanur çevresinde sevilen biriydi. Biz olayı duyunca inanamadık. Okulunda başarılı olan Esmanur, arkadaşları arasında da sevilen bir yapıya sahipti. Aileden kimseyle tartışmaz, gayet uysaldı. Emniyet yetkilileri olayı araştırıyor. Ancak kesinlikle aileden kimseyle tartışma yaşamamıştır" dedi.