İntihar eden babasının cesedini bulan çocuk sinir krizi geçirdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da borçları olduğu öğrenilen kamyon sürücüsü Mustafa A. (46) telefonla ağabeyini arayıp, 'helallik' istedikten sonra pompalı tüfek ile intihar etti. Babasının cesedini bulan Ö.A. (11) sinir krizi geçirdi.

Polis ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi 1518 Sokak'taki bir sitenin 4'üncü katında meydana geldi. Kamyon şoförlüğü yapan 5 çocuk babası Mustafa A., telefonla ağabeyini arayıp, intihar edeceğini söyledi ve 'helallik' istedi.

Ağabey, Mustafa A.'nın işte olan eşi Nejla A.'yı arayarak, durumu bildirdi. Nejla A. da komşusundan eve giderek, eşini kontrol etmesini istedi. Eve giden komşuya kapıyı, çiftin oğulları Ö.A. açtı. Komşuyla evi kontrol eden küçük çocuk, babasının kanlar içindeki cesediyle karşılaştı.

Savcılık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Mustafa A.'nın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Babasının cesedini bulunca sinir krizi geçiren Ö.A. yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Kamyon şoförünün çevresine olan borçları nedeniyle intihar etmiş olabileceği bildirildi.

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