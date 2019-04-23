İnterpol tarafından aranan DEAŞ sanığı 3 kadına tahliye

BURSA'da geçen ocak ayında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla tutuklanan, ayrıca İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle arandıkları tespit edilen Houda Z., Malika B. ve Fatıha T., hakim karşısına çıktı. Fransa vatandaşı 3 kadın ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyette bulundukları belirlenen Houda Z., Malika B. ve Fatıha T. ile onlara yardım ve yataklık ettiği tespit edilen Kazım A., geçen ocak ayında Bursa'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. İnterpol tarafından mavi ve kırmızı bültenle arandıkları saptanan Fransa vatandaşı 3 kadın ile Kazım A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 10'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Houda Z., Malika B. ve Fatıha T. ile Kazım A., hakim önüne çıktı. Sanıklardan Houda Z savunmasında, 2014 yılında Suriye'de DEAŞ içinde faaliyette bulunan Yusuf İbrahim tanıştığını ve evlendiğini belirterek, "2016 yılında eşim öldürüldükten sonra Türkiye'ye döndüm. Yine örgütte bulunan Taha B.A. ile tanıştım. Benim DEAŞ ile herhangi bir bağlantım yoktur. Kocamla Suriye'de yaşadık. Kocam bana örgütle ilgili herhangi bir ilişkisi olduğundan bahsetmedi. Kocam öldürüldükten sonra kaçakçıların yardımıyla Türkiye'ye geldim. Burada sahte evrakla yaşadım. Kimseden destek almadım. Fransa'ya geri dönmeyi düşünmedim çünkü orada ağır işkencelere maruz kalacağımı ve çocuklarımdan ayrılacağımı biliyordum. Ben terörist bir örgütün üyesi değilim. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum" dedi.

'EŞİMİN İZİNİ KAYBETTİM'

Duruşmada Malika B. ise sosyal medyada tanıştığı bir kişi aracılığıyla Suriye'ye gittiğini, burada da eşiyle tanıştığını söyledi. Eşiyle birlikte örgütten kurtulmak için kaçak yollardan Türkiye'ye geldiğini anlatan Malika B., "Eşimle kurtulmanın tek yolunun kaçmak olduğunu düşündük. Bir kaçakçıyla anlaştık. Türkiye'ye 2018 yılında geldim. Eşimle ayrı ayrı geldiğimiz için izini kaybettim. Eşimin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Türkiye'ye kaçmak isterken Houda ile tanıştım. Kaçakçılar ikimize de diğer sanık Kazım A.'nın bize Bursa'da yardımcı olacağını söyledi. Kazım A. bize burada yardım etti. Diğer sanık Fatıha ile de burada tanıştım. Kazım A. ve Fatıha ile herhangi bir örgüt çalışması içerisinde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanık Fatıha T. de suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Terörist değilim, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Kazım A. ise savunma yapmayarak susma hakkını kullandı.

ŞARTLI TAHLİYE

Mahkeme heyeti, sanıklar Houda Z., Malika B. ve Fatıha T.'ye kent ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak, 15 günde bir en yakın polis merkezine gidip imza vermeleri şartıyla tahliyelerine karar verdi. Kazım A.'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.



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