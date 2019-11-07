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Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı, Kilis'te yakalandı
KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ üyesi Fas uyruklu Belçika vatandaşı F.B. (24) jandarma tarafından yakalandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle de arandığı belirlenen F.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı...
GÜVENLİK 07.11.2019, 12:45
KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ üyesi Fas uyruklu Belçika vatandaşı F.B. (24) jandarma tarafından yakalandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle de arandığı belirlenen F.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den, yurda yasa dışı yollarla geçiş yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Hudut birliği askerleriyle birlikte merkeze bağlı Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan jandarma ekipleri, şüpheliyi sınırı geçince yakaladı. Yapılan kontrollerde, şüphelinin Fas uyruklu Belçika vatandaşı F.B. olduğu ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesi ile Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den, yurda yasa dışı yollarla geçiş yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Hudut birliği askerleriyle birlikte merkeze bağlı Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan jandarma ekipleri, şüpheliyi sınırı geçince yakaladı. Yapılan kontrollerde, şüphelinin Fas uyruklu Belçika vatandaşı F.B. olduğu ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesi ile Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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