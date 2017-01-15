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İnternetten telefonunu sattı, sahte parayla dolandırıldı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde cep telefonunu internetten satışa çıkaran kişi, telefonunu bin 100 liraya telefonu satın alan 2 şüpheli tarafından sahte para verilerek dolandırıldı. Vatandaşın...

İnternetten telefonunu sattı, sahte parayla dolandırıldı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde cep telefonunu internetten satışa çıkaran kişi, telefonunu bin 100 liraya telefonu satın alan 2 şüpheli tarafından sahte para verilerek dolandırıldı. Vatandaşın şikayeti üzerine polis tarafından yakalanan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Gölcük'te bir kişi cep telefonunu internette satışa çıkardı. Bursa'dan gelen 2 kişi telefonunu satışa çıkaran kişi ile bulaşarak bin 100 liraya telefonu satın aldı. Telefonu satan vatandaş, bir süre sonra kendisine verilen paraların sahte olduğunu anlayınca  polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis, mobese kayıtlarını inceleyerek 2 şüphelinin kimliğini ve Bursa'dan kiralayarak geldikleri otomobilin plakasını belirledi. 2 şüpheli Kartepe İlçesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler O.G. ve S.Ş.'nin üzerinde yapılan aramada sahte 100 TL'lik 17 banknot bulundu. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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