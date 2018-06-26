Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya...
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...

İnternetten tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, internet üzerinden Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

İnternetten tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, internet üzerinden Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sosyal medyadan ve internet üzerinden bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi aldı. Tarihi eserleri satmaya çalışan kişileri takibe alan polis, 2 kişinin otomobillerinin plakasını tespit edip, operasyon başlattı. Dün yapılan operasyonda, 2 sürücüyü durduran polis ekipleri, otomobilin şoför mahallinde, kapı bölmelerine saklanan tarihi eserleri ele geçirdi. Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait olduğu tespit edilen 35 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan 42 süs eşyası, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325