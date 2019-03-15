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İnternetten satılık şahin

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - TÜRKİYE'de nesli tehlike altında olan kuş türlerinden şahinler, avlanması ve satışı yasak olmasına rağmen internetten 2 bin ile 85 bin 500 lira arasında pazarlanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü...

İnternetten satılık şahin

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - TÜRKİYE'de nesli tehlike altında olan kuş türlerinden şahinler, avlanması ve satışı yasak olmasına rağmen internetten 2 bin ile 85 bin 500 lira arasında pazarlanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde hayvan başına 10 bin liralık ceza uyguladıklarını bildirdi.
Sonbaharda Afrika'ya, ilkbaharda Rusya'ya göç eden şahinler, mayıs-ekim ayları arasında ise Anadolu'ya geliyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi ile göç güzergahındaki Hatay ve Akdeniz'de yaşıyor. Fare, tavşan ve sincap gibi hayvanlarla avlanarak ekolojik dengeyi koruyan şahinlerin nesli, bilinçsiz avlanma nedeniyle tehlike altında bulunuyor. Şahinler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde verilen ilanlarla satılıyor. Yırtıcı kuşlar için 2 bin ile 38 bin lira arasında değişen fiyatlar isteniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde hayvan başına 10 bin liralık ceza uyguladıklarını bildirdi.
SATICILARIN İNTERNET İLANLARI: EĞİTİM İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN
Diğer yandan internet ilanlarında satıcıların şu ifadeleri dikkat çekiyor:
'Yetişkin şahin, yaşını tam bilmiyorum. Kanadında yara vardı. Veterinere götürerek tüm bakımını yaptırdım. Şimdi maşallah canavar gibi. Tavuklara saldırırken yakaladım. Meraklısına, işine yarayana satıyorum. Ciğerle besliyorum', 'Rahat 3 yaşında olan kızıl şahinim var. İlgilenen arkadaşlar numaralı hattan ulaşım sağlayabilirler. Yaralı bir kuştu, hayvan barınağını aradığımda 'doğa hayvanını iyileştirmek hepimizin görevi' dedi. Her bir şeyi ile çok iyi ilgilendim, alıcısına hayırlı olur', 'Şahin yavrusu satılıktır', 'Eğitim için biçilmiş kaftan', 'Orijinal şahin kuşudur, bakımları zor olduğu için pek vakit ayıramıyorum. Fiyatta pazarlık payı vardır."

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